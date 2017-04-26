ЕС задерживает и выдает Латвии все больше преступников

Рига, , 15:10 — REGNUM В течение года за границей задержаны и выданы Латвии около 120 лиц, подозреваемых в совершении преступлений и правонарушений. Об этом заявил глава отдела по международному сотрудничеству Государственной полиции Марис Гейда, сообщает портал Rus.delfi.lv. Ранее за год выдавали около 20 таких лиц.

По словам Гейды, с началом геополитических процессов и расширением границ Евросоюза, а также с учетом того, что на внутренних границах практически отсутствует контроль, преступникам все легче скрываться в ЕС. Чаще всего латвийские правонарушители прячутся от правосудия в Великобритании и Германии.

Также в полиции отмечают, что зачастую оперативному следствию и раскрытию преступлений мешает медлительность коллег из других стран. Иногда представители правоохранительных органов других государств не предоставляют нужную информацию, которая необходима латвийской стороне при расследовании объемных дел.

Согласно данным полиции, в 2016 году латвийское отделение Интерпола начало 25 проверок в сфере распространения детской порнографии, а также 17 проверок в сфере предотвращения реализации наркотиков и многое другое.