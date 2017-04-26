Полиция ищет участников ДТП, обстрелявших иномарку в центре Москвы

Москва, , 09:03 — REGNUM Уголовное дело после стрельбы на улице Бутырский Вал в Москве возбуждено по статье «хулиганство», сообщили 26 апреля в пресс-службе московского ГУ МВД.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, выстрелы прогремели в Москве 25 апреля на Бутырском Валу близ дома номер 5. Установлено, что стрельба началась после ДТП — участники аварии вступили в конфликт.

Известно, что стреляли из автомобиля Mercedes, ранен пассажир автомобиля Mazda. Злоумышленники скрылись, их разыскивают правоохранительные органы, введен план «Перехват».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Москве ехавшие в легковой машине неизвестные открыли огонь по трамваю — на пересечении улицы Краснобогатырская с улицей Преображенская.

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