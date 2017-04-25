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Еще в одном регионе Казахстана введен режим ЧС из-за паводка

Происшествия

Ожидается повышение уровня воды в реке Ишим еще на полметра

Астана, 25 апреля 2017, 15:58 — REGNUM  Около 200 жилых домов подтоплены в поселках Заречный и Кожзавод Петропавловска водами реки Ишим (Есиль). В связи с этим в Северо-Казахстанской области (СКО) объявлен режим чрезвычайного положения, сообщает сегодня, 25 апреля МИА «Казинформ».

»Ситуация складывается сложная. В пойме реки Есиль вода поднялась за трое суток на 1,7 метров. В этом году было много снега, Сергеевское водохранилище было переполнено. Вся эта вода идет вниз по реке. Сейчас в поселке Кожзавод подтоплены 95 домов, в Заречном — 105. Вода продолжает прибывать. Мы ждем повышение уровня воды еще на 50 см. Главная задача — эвакуировать всех людей из поселка», — сказал аким (губернатор) СКО Кумар Аксакалов.

По его словам, дополнительные силы и средства в регион были переброшены накануне, сейчас проводится отсыпка старой дамбы, длиной в 1,7 км.

«Вся вода сейчас в Кызылжарском районе и Петропавловске. Пик еще не прошёл. Он ожидается сегодня-завтра. Вода прибывает прямо на глазах. Ситуацию наблюдаем. Но опять встречаемся с фактами, когда люди не хотят покидать дома. На насосной станции ситуация нормальная. На всякий случай подготовлен резервный вариант подкачки воды», — добавил Аксакалов.

Напомним, из-за активного таяния снегов в северных и центральных регионах Казахстана происходит резкое повышение уровня воды в водоемах и подтопление населенных пунктов и дорог, что уже привело к гибели нескольких человек. От паводка ранее уже пострадали Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кустанайская и Карагандинская области и поселки Северо-Казахстанской области.

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