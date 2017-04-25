9 человек задержаны в ходе контртеррористической операции в Барселоне

Мадрид, , 15:37 — REGNUM Полиция Каталонии задержала девять человек в ходе контртеррористической операции, проведенной 25 апреля в центральном районе Барселоны, сообщает информационное агентство EFE. Среди задержанных присутствуют четверо джихадистов, связанных с исполнителями терактов в метро и аэропорту Брюсселя в марте 2016 года.

В заявлении каталонской полиции говорится, что в ходе операции, которая началась в 04.30 утра по местному времени, были арестованы девять человек в результате осмотра семи адресов в столице Каталонии Барселоне и по одному адресу в пяти городах провинции Барселона.

Все задержанные — мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, один из них испанец по национальности, остальные марокканского происхождения. Предполагается, что 27 апреля Национальный суд Испании предъявит им обвинения в совершении преступлений по организации террористической деятельности, участии в преступной деятельности, незаконном обороте наркотиков, разбое, хранении оружия и отмывании денег.

По данным источников, близких к делу, большинство из девяти задержанных уже имеют судимости по уголовным статья, в том числе за участие в организованной преступной деятельности, в основном связанной с оборотом наркотиков.

Согласно полиции Каталонии, расследование, которое началось восемь месяцев назад, отличалось особой «сложностью» ввиду множества расследуемых одновременно преступлений, количества вовлеченных людей и большого объема данных, которые пришлось анализировать полиции для установления связей некоторых задержанных с исполнителями терактов в Бельгии в марте 2016 года.

В операции каталонской полиции под кодовым названием «Аполлон», участвовали 12 муниципалитетов, также она проводилась в сотрудничестве с бельгийской федеральной полицией и национальной полицией Испании. В результате были изъяты огнестрельное оружие, различные наркотические средства, обширная документация, электронные приборы, компьютеры и наличные деньги.

Кроме того, каталонская и национальная полиция Испании сотрудничают с марокканской полицией и в настоящее время проводят обыски в домах арестованных в Марокко в рамках судебного прошения, поданного властям Марокко судьей Национального суда Испании Элоем Веласко.

Напомним, что 22 марта в ходе контртеррористической операции в Барселоне и Валенсии были задержаны три человека, подозреваемых в связях с террористическим исламистским подпольем, среди которых оказался вербовщик ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).