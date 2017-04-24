Число жертв столкновений криминальных банд в Мексике достигло 30 человек

Мехико, , 06:03 — REGNUM

За прошедшие выходные 23−23 апреля в Мексике в результате криминальных разборок между различными наркокартелями погибли по меньшей мере 30 человек, сообщает 23 апреля агентство Reuters со ссылкой на сообщения мексиканских властей.

Так, в штате Синалоа в течение дня воскресенья, 23 апреля, было убито десять человек. Еще девять стали жертвами столкновения двух конкурирующих банд на западе Мексики в горном районе штата Мичоакан.

По данным чиновников штата Гурреро, где банды наркоторговцев жестоко сражаются за контроль над полями опиумного мака, в различных частях штата в воскресенье было обнаружено пять тел.

Еще шесть человек были обнаружены мертвыми в Мексиканском заливе в штате Верарус.

По данным правительства, зафиксированный на выходных уровень насилия является самым высоким с 2011 года, когда статистика преступлений в Мексике начала идти на убыль. Самым кровавым штатом в стране считается Герреро, где зафиксировано самое большое число убийств с применением огнестрельного оружия. Штаты Мачоакан, Синалоа и Веракрус входят в шестерку наиболее опасных.