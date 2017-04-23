Автомобиль с наблюдателями ОБСЕ подорвался под Луганском
Пострадали несколько человек
Луганск, 23 апреля 2017, 13:18 — REGNUM Легковой автомобиль с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подорвался на фугасе под Луганском. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.
Сообщается, что инцидент произошел в районе села Пришиб в Славяносербском районе.
Легковой автомобиль, в котором находились наблюдатели СММ ОБСЕ наехал на фугас, который был установлен неизвестными на пути следования машины.
По предварительным данным, в результате подрыва автомобиля пострадали несколько человек.
В силовых структурах ЛНР не исключают, что это могла быть провокация со стороны украинских спецслужб.
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