Автомобиль с наблюдателями ОБСЕ подорвался под Луганском

Луганск, , 13:18 — REGNUM Легковой автомобиль с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подорвался на фугасе под Луганском. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.

Сообщается, что инцидент произошел в районе села Пришиб в Славяносербском районе.

Легковой автомобиль, в котором находились наблюдатели СММ ОБСЕ наехал на фугас, который был установлен неизвестными на пути следования машины.

По предварительным данным, в результате подрыва автомобиля пострадали несколько человек.

В силовых структурах ЛНР не исключают, что это могла быть провокация со стороны украинских спецслужб.