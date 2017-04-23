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Британская группа The Smiths предрекла США печальную участь

Происшествия

Вместо стандартной гравировки на виниловом диске поклонники группы прочли надпись «Трамп погубит Америку»

Лондон, 23 апреля 2017, 05:23 — REGNUM  

Неожиданным способом отметили День звукозаписи (Record Store Day) участники бывшей британской группы The Smiths, снабдив свой альбом записью о будущем США и президенте страны Дональде Трампе. Об этом 23 апреля сообщает американский электронный журнал о музыке Pitchfork.

Сообщается, что анонсированный ранее альбом с неизданными композициями британской группы вышел 22 апреля в Record Store Day, когда многие исполнители и группы выпустили свои диски.

Только открыв виниловую пластинку, поклонники смогли обнаружить, что на месте стандартной на виниле записи о производителе была выгравирована надпись «Трамп погубит Америку» — «Trump Will Kill America».

Удивленные фанаты группы стали выкладывать фотографии с неожиданным «пророчеством» в социальные сети.

Напомним, группа The Smiths была создана в 1982 году в Манчестере британскими музыкантами Патриком Моррисси и Джонни Марром. Критики считают музыкантов одной из основных альтернативных британских групп, чей стиль вышел из инди-рока 80-х. В 1988 году группа распалась, однако разговоры о ее возможном воссоединении не прекращаются до сих пор.

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