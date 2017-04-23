Британская группа The Smiths предрекла США печальную участь
Вместо стандартной гравировки на виниловом диске поклонники группы прочли надпись «Трамп погубит Америку»
Лондон, 23 апреля 2017, 05:23 — REGNUM
Неожиданным способом отметили День звукозаписи (Record Store Day) участники бывшей британской группы The Smiths, снабдив свой альбом записью о будущем США и президенте страны Дональде Трампе. Об этом 23 апреля сообщает американский электронный журнал о музыке Pitchfork.
Сообщается, что анонсированный ранее альбом с неизданными композициями британской группы вышел 22 апреля в Record Store Day, когда многие исполнители и группы выпустили свои диски.
Только открыв виниловую пластинку, поклонники смогли обнаружить, что на месте стандартной на виниле записи о производителе была выгравирована надпись «Трамп погубит Америку» — «Trump Will Kill America».
Удивленные фанаты группы стали выкладывать фотографии с неожиданным «пророчеством» в социальные сети.
Напомним, группа The Smiths была создана в 1982 году в Манчестере британскими музыкантами Патриком Моррисси и Джонни Марром. Критики считают музыкантов одной из основных альтернативных британских групп, чей стиль вышел из инди-рока 80-х. В 1988 году группа распалась, однако разговоры о ее возможном воссоединении не прекращаются до сих пор.
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
- 22 Апреля 2017 Трамп объявит о налоговой реформе 26 апреля
-
- 23 Апреля 2017 NB!Глава Минфина США: Налоговая реформа Трампа вызовет проблемы в бюджете
-
- 23 Апреля 2017 СМИ: Трамп и Мердок каждую неделю «разрабатывают стратегию»
-
- 23 Апреля 2017 «Трамп будет «выбивать» деньги на создание стены на границе с Мексикой»