В США пастор неожиданно получил посылку с наркотиками

Филадельфия, США, , 17:09 — REGNUM Полиция штата Пенсильвания пытается определить, кто отправил протестантскому священнику более 4,5 килограмм марихуаны, сообщает 21 апреля Associated Press.

Картонная коробка с наркотиками была отправлена из Сакраменто, штат Калифорния. 20 апреля компания United Parcel Service доставила посылку в пригород Филадельфии.

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Женщина, которая получила наркотики, является пастором церкви в пригороде Йидон. Правоохранительные органы считают, что кому-то, возможно, было поручено проследить за посылкой и забрать ее, однако этого сделать не удалось.

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Пастор боится, что кто-нибудь может прийти в ее дом в поисках наркотиков, заявил представитель полиции Дональд Молиньо. Сотрудники полиции надеются, что видеозапись с камер наблюдения компании United Parcel Service позволит установить отправителя.

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