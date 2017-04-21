Мощный циклон, засыпавший снегом ПМР и Молдавию, движется в сторону Крыма

Тирасполь, , 15:14 — REGNUM В результате снегопадов в Приднестровье нарушено транспортное движение по многим республиканским трассам, сообщение с Молдавией и Украиной прекращено. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, в связи с ухудшением погодных условий руководитель Аппарата президента ПМР Сергей Белоус провёл совещание с участием руководителей министерств, ведомств, государственных служб.

Снегопад и сильный ветер привели к нарушению транспортного движения. На республиканских трассах оно ограничено во избежание возможных трудностей. Проблемных участков достаточно много. Вызволять автомобили пришлось, к примеру, на объездной дороге «Брест-Одесса», а также в Малаештах.

Повсеместно случаются обрывы линий электропередач. В Слободзейском и Дубоссарском районах множество населенных пунктов остались без света. Серьезной проблемой стало падение деревьев. Повреждено значительное число автомобилей. «Жертв, к счастью, нет», — проинформировал руководитель Государственного управления по чрезвычайным ситуациям Вадим Шмаленко.

В столице Тирасполе практически все магистральные дороги были перекрыты сломанными деревьями. Свыше полусотни дворов требуют расчистки.

Министр просвещения ПМР Татьяна Логинова рассказала, что школы и детские сады работают. Но родителям предоставлено право не приводить детей на занятия. Субботний день в ПМР решено объявить выходным.

«О последствиях стихии для сельского хозяйства говорить пока рано. Оценить ущерб можно будет только после установления положительного температурного режима. Важно, что снежный покров устойчив: он выступил в роли некоего покрывала. Температура почвы достигает +10 градусов. Потому есть надежда на сохранение яровых и озимых зерновых культур. Рапсовые же, плодовые, косточковые и частично семечковые — повреждены», — сообщили в президентской пресс-службе.

Ближайший прогноз метеорологов — смещение циклона в сторону Крыма. «То есть, он обходит Приднестровье стороной. Сложись погодные обстоятельства иначе, последствия могли быть гораздо плачевнее», — отметили участники заседания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля на Молдавию и Приднестровье обрушился мощный снегопад, каких, по данным метеорологов, в это время года не бывало с 1955 года. В Кишиневе под тяжестью выпавшего снега упали сотни деревьев и несколько электрических столбов. Движение по ряду улиц в городах и трассы республиканского значения заблокировано. В республике было введено чрезвычайное положение, к преодолению последствий стихии привлечена армия.

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