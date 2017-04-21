Пятница, 21 Апреля 2017 года
15:18:01 МСК

Мощный циклон, засыпавший снегом ПМР и Молдавию, движется в сторону Крыма

Происшествия

Сообщение между Приднестровьем, Молдавией и Украиной прервано из-за небывалых снегопадов

Тирасполь, 21 апреля 2017, 15:14 — REGNUM  В результате снегопадов в Приднестровье нарушено транспортное движение по многим республиканским трассам, сообщение с Молдавией и Украиной прекращено. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, в связи с ухудшением погодных условий руководитель Аппарата президента ПМР Сергей Белоус провёл совещание с участием руководителей министерств, ведомств, государственных служб.

Снегопад и сильный ветер привели к нарушению транспортного движения. На республиканских трассах оно ограничено во избежание возможных трудностей. Проблемных участков достаточно много. Вызволять автомобили пришлось, к примеру, на объездной дороге «Брест-Одесса», а также в Малаештах.

Повсеместно случаются обрывы линий электропередач. В Слободзейском и Дубоссарском районах множество населенных пунктов остались без света. Серьезной проблемой стало падение деревьев. Повреждено значительное число автомобилей. «Жертв, к счастью, нет», — проинформировал руководитель Государственного управления по чрезвычайным ситуациям Вадим Шмаленко.

В столице Тирасполе практически все магистральные дороги были перекрыты сломанными деревьями. Свыше полусотни дворов требуют расчистки.

Министр просвещения ПМР Татьяна Логинова рассказала, что школы и детские сады работают. Но родителям предоставлено право не приводить детей на занятия. Субботний день в ПМР решено объявить выходным.

«О последствиях стихии для сельского хозяйства говорить пока рано. Оценить ущерб можно будет только после установления положительного температурного режима. Важно, что снежный покров устойчив: он выступил в роли некоего покрывала. Температура почвы достигает +10 градусов. Потому есть надежда на сохранение яровых и озимых зерновых культур. Рапсовые же, плодовые, косточковые и частично семечковые — повреждены», — сообщили в президентской пресс-службе.

Ближайший прогноз метеорологов — смещение циклона в сторону Крыма. «То есть, он обходит Приднестровье стороной. Сложись погодные обстоятельства иначе, последствия могли быть гораздо плачевнее», — отметили участники заседания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля на Молдавию и Приднестровье обрушился мощный снегопад, каких, по данным метеорологов, в это время года не бывало с 1955 года. В Кишиневе под тяжестью выпавшего снега упали сотни деревьев и несколько электрических столбов. Движение по ряду улиц в городах и трассы республиканского значения заблокировано. В республике было введено чрезвычайное положение, к преодолению последствий стихии привлечена армия.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Молдавии мобилизовал армию для устранения последствий циклона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Марина ЗахароваПариж за неделю до выборов и теракта – фоторепортаж
ПарижФранция Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Минобороны РФ восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
21.04.17
Неуставные отношения в армии сократились на 37,6% — Шойгу
МоскваРоссия ЧП в армии Политика
NB!
21.04.17
Станислав СтремидловскийСША – Польша: памятник Сталину на улице Рузвельта
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
21.04.17
«Радуйтесь, что в Латвии есть политики, имеющие контакты в России»
РигаЛатвия Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
21.04.17
В Канаде арестованы политические эмигранты из России
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
21.04.17
Рейтинг Forbes: богатейшие люди, связанные с Новосибирской областью
НовосибирскРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
21.04.17
ВЦИОМ: 63% граждан РФ считают необходимым захоронить тело Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
21.04.17
Республиканцы и демократы США объединились против работы Exxon в России
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
21.04.17
Минстрой займется снижением ставок по ипотеке в Крыму
ЯлтаКрымРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
21.04.17
Казанский банк «Спурт» приостановил операции по счетам клиентов
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
21.04.17
Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
21.04.17
Лукашенко: «Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Белоруссии»
МинскБелоруссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: активизировались бои под Донецком, стороны несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
21.04.17
«Ювенальный фашизм»: На Урале опека обманом изъяла у матери троих детей
МиассЧелябинская областьРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
ещё главное