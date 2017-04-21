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Лидеру крымской ячейки террористов грозит 17 лет тюрьмы

Происшествия

Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к прениям по делу обвиняемого в участии в крымской ячейке террористов

Симферополь, 21 апреля 2017, 13:54 — REGNUM  Прокурор запросил 17 лет колонии для жителя Крыма Руслана Зейтуллаева. Его обвиняют в «вербовке сторонников, организации и проведении собраний «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет «Кавказский узел».

Кроме того, как установило следствие, Зейтуллаеву вменяют в вину проведение занятий с членами ячейки запрещенной в России террористической организации по изучению литературы экстремистского и террористического толка.

Уголовное дело в отношении обвиняемого слушается в Северо-Кавказском окружном военном суде. В настоящее время суд уже приступил к прениям по делу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2016 года суд уже вынес приговор Руслану Зейтуллаеву и еще трем членам крымской террористической ячейки. Зейтуллаев получил семь лет колонии общего режима, трое его соучастников — по пять лет лишения свободы. Однако своей вины никто из них не признал. 27 декабря 2016 года Верховный суд России отменил приговор Зейтуллаеву и отправил дело на новое рассмотрение.

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