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Паводок отрезал от внешнего мира несколько алтайских сел

Происшествия

Временное ограничение проезда действует на участках дорог в Солтонском, Красногорском, Первомайском и Алейском районах

Паводок на Алтае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Паводок на Алтае

Барнаул, 18 апреля 2017, 09:51 — REGNUM  Плюсовые температуры и активное снеготаяние создали напряженную обстановку на нескольких участках трасс в Алтайском крае. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из официального сообщения КГКУ «Алтайавтодор», опубликованного сегодня, 18 апреля.

Дорожники предупредили, что в настоящее время временно отсутствует проезд на участках дорог в Солтонском, Красногорском, Первомайском и Алейском районах. Так, по дороге Акатьево — Сузоп — Новотроицк можно проехать только до с. Акатьево, а в направлении Ненинка — Новая Ажинка в связи с разливом реки Иня движение возможно только до с. Ажинка.

В Красногорском районе по причине разлива реки Иша без связи с внешним миром остались 14 жителей села Ивановка.

А по автомобильной дороге Фирсово — Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово, начиная с сорок восьмого километра (после с. Малая Речка), проезд возможен на тяжелой высокопроходимой технике.

Помимо этого, на дороге Алейск — Безголосово продолжает действовать временное ограничение движения по мосту через реку Алей. Переливы талых вод возможны и через другие участки автодорог.

Напомним, в минувшие выходные повсеместно на реках Алтайского края начался ледоход, и в трех населенных пунктах уровень воды в реках ненадолго превысил критические отметки.

В райцентре Красногорское водами реки Чапша подтоплены три жилых дома и 13 участков (уровень воды превысил критическую отметку на 24 сантиметра, ситуация находится на контроле). В селе Усть-Чарыш Усть-Пристанского района в зоне подтопления оказались 7 приусадебных участков (в настоящее время обстановка стабилизировалась, уровень воды за прошедшую ночь снизился на 124 сантиметра, все участки освободились от воды). В Алейске подтопило три жилых дома и несколько приусадебных участков. В настоящее время уровень воды снизился. На особом контроле находится ситуация с подтоплением жилых домов и приусадебных участков талыми и грунтовыми водами в Рубцовске и селе Шипуново.

«Ситуация меняется очень быстро, поэтому необходимо действовать максимально оперативно. Одновременно развиваются разные процессы. Подтопление грунтовыми водами — это особенность нынешнего сезона», — подчеркнул губернатор Александр Карлин в ходе аппаратного совещания в правительстве Алтайского края, состоявшегося накануне.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сибирь готовится к сильнейшему паводку. В Алтайском крае его интенсивность может превзойти наводнение 2014 года. В зону подтопления могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов.

Читайте также: Алтайская река Чарыш чуть не затопила райцентр

В Новосибирской области из-за резкого подъема воды сегодня подтоплен низководный мост через реку Карасук, который соединяет населенные пункты Майское и Чернаки в Краснозерском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирской области река затопила мост и отрезала село от мира

Читайте развитие сюжета: За сутки вода в Оби у Барнаула поднялась на 18 сантиметров

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Паводок
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