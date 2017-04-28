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Алтайская река Чарыш чуть не затопила райцентр

Происшествия

Спасатели оперативно устранили ледовый затор в районе райцентра Ельцовка

Река Чарыш
Иллюстрация: Вести-Алтай
Река Чарыш

Ельцовка, Алтайский край, 13 апреля 2017, 11:46 — REGNUM  Чтобы не допустить подтопления домов в алтайском райцентре Ельцовка, спасателям пришлось вручную разобрать ледовый затор на реке Чарыш. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил «Вестям» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Алтайского края Андрей Поздняков.

По его словам, оперативно справиться с проблемой помогали отряды спасателей из Шипунова и Алейска, а также группа воздушного мониторинга из Барнаула. Для этого им потребовались ломы и лопаты. «Просто разрушали крупные льдины, которые мешали пройти более мелким. Прямо вручную. Там очень мелкое место в русле Чарыша, где можно сделать это таким способом», — пояснил Андрей Поздняков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край готовится к сильному паводку, интенсивность которого может превзойти наводнение 2014 года. В зону подтопления могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов.

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Между тем, паводковая обстановка в целом по краю остаётся относительно спокойной. По состоянию на 13:00 (мск) 12 апреля 2017 года в регионе оставались подтопленными 249 приусадебных участков, в том числе, 48 частных жилых домов. Силами 11 бригад организована откачка талых и грунтовых вод с придомовых территорий. В Барнауле зафиксированы подтопления в частном секторе в нагорной части города — на улицах Аванесова и Гвардейской.

В настоящий момент на ликвидации последствий наводнения на территории Алтайского края задействованы: 175 человек и 50 единиц техники, в том числе от МЧС России: 62 человека, 17 единиц техники.

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