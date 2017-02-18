Суббота, 18 Февраля 2017 года
14:10:03 МСК

Две немецкие гранаты нашли в посылке в аэропорту «Пулково»

Происшествия
Эвакуация пассажиров аэропорта не проводилась
Немецкая граната М-24
Quickload
Немецкая граната М-24

Санкт-Петербург, 18 февраля 2017, 13:27 — REGNUM  Две ручные гранаты немецкого производства времен Второй Мировой войны были найдены в почтовом отправлении, поступившем в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. К счастью, гранаты были без взрывчатки и запалов и не представляли угрозы для людей. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщения о подозрительной находке в посылке поступили из аэропорта глубокой ночью. И около четырех часов утра на место прибыли взрывотехники ОМОН на транспорте.

Внутри посылки, отправленной из Санкт-Петербурга за рубеж, находились две деактивированные ручные гранаты — М-24 (так называемое «колотушка») и М-39 («яйцо»).

«Корпуса гранат находились в состоянии коррозии, сохраняя оригинальность находки, и вероятней всего готовились к продаже», — отметили в ГУ Росгвардии.

Взрывчатых веществ в корпусах гранат не обнаружено, они переданы сотрудникам транспортной полиции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
Главное сегодня
NB!
18.02.17
Владислав КраевИсаакием по Полтавченко
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
18.02.17
Эквадор: выборы еще не начались. Наблюдатели уже заявляют о фальсификациях
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
18.02.17
В Карабахе укрепляют президентское правление: референдум пройдёт 20 февраля
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
18.02.17
Владимир Добрынин Генерал Флинн: жертва, запланированная Трампом
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
18.02.17
Станислав ТарасовСША и Израиль бросают Ирану в лицо перчатку
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
18.02.17
Дмитрий ТёткинКак завести семью на необитаемом острове?
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
18.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Проспект Мира»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
18.02.17
Виктория БабаеваFerrari: недоучка, создавший стиль жизни
МоденаИталия REGNUM: ничто не забыто Техника
NB!
18.02.17
Сергей КузьмичёвКорсунь-Шевченковское сражение. Днепровский Сталинград
Корсунь-ШевченковскийУкраина REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
18.02.17
ЮНИСЕФ: Миллион детей в Донбассе нуждается в срочной гуманитарной помощи
Нью-ЙоркСША Гражданская война на Украине Общество
NB!
18.02.17
Светлана ШаповаловаНесчастный дебошир и пират: подлинный отец Робинзона Крузо
Лоуэр ЛаргоВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
17.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17: результаты и перспективы / 2
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
17.02.17
«Трамп заставит Кремль уважать Киев»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Китай хочет построить солнечные станции в зоне Чернобыльской АЭС
ПрипятьУкраина «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
17.02.17
Украина решила атаковать Донецк
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Ашот ПогосянКак интеллигенция развалила страну
МоскваРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
17.02.17
«Если Сирия – военный полигон РФ, то Калининград – полигон идеологический»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
17.02.17
Рязань как зеркало Калуги: пособие и.о. рязанского губернатора
КалугаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Трамп открыл для ЕАЭС окно возможностей, но ненадолго» — интервью
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Экономика
NB!
17.02.17
Госдума просит Медведева изменить финансирование отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Общество
NB!
17.02.17
Жириновский рассказал, чем ему обязан Трамп
МоскваРоссия Выборы в США Политика
ещё главное