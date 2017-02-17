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В турецкой провинции Шанлыурфа произошел взрыв

Происшествия
Ответственность за эту атаку пока никто на себя не взял

Анкара, 17 февраля 2017, 21:50 — REGNUM  На юго-востоке Турции прогремел взрыв, несколько человек получили ранения, сообщает 17 февраля Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

Взрыв произошел в городе Вираншехир, который расположен в провинции Шанлыурфа. Атака была направлена на представителей судебной системы. Наряды полиции и кареты скорой помощи направлены на место происшествия.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в результате взрыва в провинции Диярбакыр, расположенной на юго-востоке Турции, три человека получили ранения. Взрыв произошел рядом с университетом Диджле.

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