Четверо полицейских пострадали в ДТП в пригороде Петербурга

Санкт-Петербург, , 21:20 — REGNUM Четыре сотрудника полиции получили травмы в результате массового ДТП в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщается, в 17:40 на пересечении Московского и Колпинского шоссе грузовик Volvo с полуприцепом врезался в микроавтобус Fiat Ducato. Последний от удара совершил столкновение с четырьмя впереди стоящими легковыми автомобилями.

Четверо полицейских, находившихся в микроавтобусе итальянской марки, госпитализированы с различными травмами.

По факту случившегося проводится проверка.