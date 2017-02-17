Пять солдат Египта погибли при взрыве на севере Синая

Каир, , 18:13 — REGNUM По меньшей мере пять солдат Египта погибли при взрыве на севере Синайского полуострова, сообщает 17 февраля Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Египта.

Взрывное устройство сработало, когда бронетранспортер проезжал мимо. Пять солдат погибли, еще двое получили ранения.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, Вооруженные силы Египта борются на Синае с исламистскими боевиками в течение многих лет. Ранее «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не раз брало на себя ответственность за террористические атаки в Египте.

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