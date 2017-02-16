Четверг, 16 Февраля 2017 года
13:40:24 МСК

Врача в Северной Осетии осудили на полтора года за смерть пациентки

Происшествия
Бывший врач признан виновным в причинении смерти по неосторожности
Суд
Иллюстрация: Gosindex.ru
Суд

Владикавказ, 16 февраля 2017, 13:22 — REGNUM  В Северной Осетии вынесен обвинительный приговор врачу Артуру Хестанову, по вине которого умерла беременная женщина. Доктор-эндоскопист признан виновным в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как выяснило следствие, 16 мая 2016 года 23-летняя пациентка обратилась в приемное отделение республиканской клинической больницы с жалобой на боли в животе. Около 20:20 этого же дня девушку на скорой помощи переправили в приемное отделение клинической больницы станции медицинской помощи Владикавказа. Ей было назначено лапароскопическое обследование, поскольку врачи подозревали у нее острый аппендицит.

Процедуру проводил врач-эндоскопист Артур Хестанов. Во время проведения обследования он повредил один из внутренних органов, вследствие чего началось кровотечение, от которого пациентка скончалась.

Хестанову назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Права заниматься профессиональной деятельностью он лишен сроком на один год.

Читайте также: В больнице Новороссийска умерла беременная женщина: возбуждено дело

Белгородские хирурги «забыли» метровую салфетку в животе пациентки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
В мэрии Перми прошли обыски
ПермьРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: «России нельзя позволить говорить громче стран НАТО»
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
16.02.17
В Москве арестован ещё один сотрудник антикоррупционного главка МВД России
МоскваРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Редакция ИА REGNUMПадение «Маннергейма»
ВыборгЛенинградская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
16.02.17
СМИ узнали о планах Пентагона отправить наземные войска в Сирию
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Галина ЧармадоваШедевры Византии в Москве
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
16.02.17
Демократы раскручивают «дело Флинна» для удара по администрации Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: Переговоры с Россией надо вести с позиции силы
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
16.02.17
Трамп: Израилю надо «подождать» с поселениями на Западном берегу Иордана
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное