Белгородские хирурги на год «забыли» метровую салфетку в животе пациентки

Старый Оскол, Белгородская область, , 15:13 — REGNUM В городе Старый Оскол врачи после операции зашили метровую медицинскую салфетку в живот пациентки. Как передает «9 Канал Старый Оскол», с «подарком» от хирургов женщина проходила почти полтора года.

Операция была проведена еще в 2015 году в гинекологическом отделении 2-й городской больницы — у женщины был разрыв кисты. Однако оперативное вмешательство не избавило белгородку от болей, поэтому в мае была проведена еще одна операция.

После лапароскопии пациентка не избавилась от образования больших размеров, которое было видно на УЗИ. Лечение она продолжила в частной клинике в Воронеже. В декабре 2016 года воронежские врачи провели еще одну операцию, но вместо предполагаемой кисты удалили из тела женщины метровую медицинскую салфетку.

Из-за небрежности оскольских врачей был причинен вред здоровью пациентки: салфетка запуталась в кишечнике, и орган был поврежден. Пострадавшая направила заявление в Следственный комитет и намерена судиться с врачами больницы, из-за халатности которых пострадала.