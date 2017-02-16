В Санкт-Петербурге арестован участник «Смертельных бригад Ельцина»

Санкт-Петербург, , 00:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве арестован участник субкультурного движения «автономных ельцинистов» Евгений Чекмарёв, передаёт интернет-издание «Фонтанка».

Как сообщили в Октябрьском суде Петербурга, 14 февраля Чекмарёву была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. «Чекмарёв арестован на два месяца до 11 апреля и помещён в «Кресты». Обвинение ему предъявлено», — уточнили в суде.

По информации издания, Чекмарёв является идеологом проекта «Yeltsin Death Brigades» («Смертельные бригады Ельцина»). Между тем, на странице проекта в соцсети «ВКонтакте» эта информация не подтверждается. «Чехман не идеолог YDB, а наш хороший друг», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» в отношении мужчины 1985 года рождения.

По версии следствия, вечером 11 февраля в ходе ссоры, произошедшей в коммунальной квартире одного из домов по переулку Гривцова, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанёс два ножевых ранения молодому человеку 1997 года рождения, в результате чего тот скончался на месте.