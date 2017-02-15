Власти Краснодара обещают помощь погорельцам

«Необходимую поддержку получат все пострадавшие от пожара, в первую очередь, семьи с детьми»

Краснодар, , 22:52 — REGNUM Власти Краснодара обещают помощь жителям шестиэтажного дома, в котором сегодня, 15 февраля, произошел крупный пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«Все, чьи квартиры пострадали от пожара, получат необходимую помощь. В первую очередь речь идет о временном размещении, помощи с временным проживанием, в дальнейшем — с восстановлением дома. Данный микрорайон — так называемый Музыкальный, который почти весь возведен самостройно. Могу заверить — необходимую поддержку получат все пострадавшие от пожара, в первую очередь, семьи с детьми», — заявил глава города Евгений Первышов.

По поручению главы города, в школе № 66 организован пункт временного сбора пострадавших. Там организовано горячее питание. В дальнейшем оттуда пострадавшие семьи распределят по местам временного проживания в гостиницах Краснодара. Всем будет оказана необходимая помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в жилом шестиэтажном доме по ул. им. Прокофьева, 3, произошел около 17:55 15 февраля. К моменту прибытия пожарных огонь охватил 1,5 тыс. кв.м. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего. В общей сложности, в тушении пожара участвуют четырнадцать пожарных расчетов, спасатели — более 120 человек, задействовано 44 единицы специальной техники. Из здания эвакуированы около 200 человек, уточнили в мэрии.

Дом был построен в 2010 году, в нем 149 квартир. Газовое отопление в доме отсутствует, теплоснабжение осуществляется от котельной по ул. Гаражной.

На месте пожара введен режим ЧС локального уровня — для проведения восстановительных работ.

«Как только соответствующие службы снимут охрану и позволят войти в дом, жители смогут вернуться в свои квартиры, будет проведена оценка ущерба. Безусловно, дому нужны ремонтно-восстановительные работы. Для этого будем изыскивать дополнительные резервы», — сказал глава города.

Добавим, что по факту пожара проводится доследственная проверка. Проверяет обстоятельства ЧП и прокуратура.

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