Нападение на журналистов в Ингушетии не будет раскрыто?

Магас, , 15:39 — REGNUM Виновных в деле о нападении на журналистов и правозащитников, которое произошло год назад на границе Ингушетии и Чечни, очевидно, не найдут. Следственный комитет по Ингушетии принял решение о приостановке дела.

«Дело приостановлено в связи с неустановлением лиц, руководство СК утвердило это решение. Сейчас дело находится на проверке в прокуратуре», — цитирует адвоката Андрея Сабинина «Газета.Ru».

По словам защитника, в настоящее время он и другие представители потерпевшей стороны направили ходатайство на ознакомление с материалами дела.

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Путин поручил разобраться в ситуации с нападением на автобус в Ингушетии

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта 2016 года произошло нападение группы неизвестных лиц на микроавтобус, в котором из Ингушетии в Чечню направлялись журналисты и сотрудники «Комитета по предотвращению пыток». Нападавшие вытащили пассажиров из автобуса, избили их, а сам автобус сожгли.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал происшедшее провокацией, а президент РФ Владимир Путин поручил МВД выяснить все обстоятельства нападения на автобус с журналистами и правозащитниками в Ингушетии.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду на то, что правоохранительные органы Ингушетии примут «самые действенные меры для поиска и нахождения виновных нападения». Безопасность правозащитников и журналистов ‑ и этих, и вообще — должна быть обеспечена, отметил пресс-секретарь.

При этом Песков подчеркнул, что поскольку Ингушетия находится в составе РФ, внимание к инциденту должны проявить правоохранительные органы «как федерального, так и регионального значения».