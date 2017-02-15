СКР известно местонахождение третьего напавшего на инкассаторов

Группа напала на инкассаторов на улице Римского-Корсакова, деньгами им завладеть не удалось

Москва, , 11:09 — REGNUM Следователи установили возможное местонахождение третьего участника нападения на инкассаторов в Москве, произошедшего накануне, сообщила официальный представитель СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, меры по задержанию третьего соучастника преступления предпринимаются. Ранее был задержан еще один участник нападения, он был ранен в ходе перестрелки и доставлен в больницу.

Еще один нападавший был убит на месте преступления. Группа напала на инкассаторов на улице Римского-Корсакова, деньгами им завладеть не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Разбой», «Незаконное хранение оружия».

Читайте ранее в этом сюжете: Один из напавших на инкассаторов в Москве задержан — СК РФ