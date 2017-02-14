Военнослужащий получил ранение при взрыве в южной провинции Таиланда

Бангкок, , 17:32 — REGNUM Военнослужащий Таиланд получил ранение при взрыве в южной провинции Паттани, сообщает 14 февраля Bangkok Post.

Солдаты патрулировали местность в рамках обеспечения безопасности учебных учреждений.

Взрыв произошел в восточном районе провинции Паттани в 07:45 по местному времени. Военнослужащий получил легкое ранение и был доставлен в местную больницу. На место происшествия прибыла группа саперов.

Напомним, южные провинции Таиланда, такие как Яла, Паттани и Наратхиват, раньше входили в состав независимого государства. Большинство населения этих провинций до сих пор составляют малайцы-мусульмане.

Когда Яла, Паттани и Наратхиват вошли в состав Таиланда, большинство населения которого исповедует буддизм, начались столкновения.

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