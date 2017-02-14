Военнослужащий получил ранение при взрыве в южной провинции Таиланда
Бангкок, 14 февраля 2017, 17:32 — REGNUM Военнослужащий Таиланд получил ранение при взрыве в южной провинции Паттани, сообщает 14 февраля Bangkok Post.
Солдаты патрулировали местность в рамках обеспечения безопасности учебных учреждений.
Взрыв произошел в восточном районе провинции Паттани в 07:45 по местному времени. Военнослужащий получил легкое ранение и был доставлен в местную больницу. На место происшествия прибыла группа саперов.
Напомним, южные провинции Таиланда, такие как Яла, Паттани и Наратхиват, раньше входили в состав независимого государства. Большинство населения этих провинций до сих пор составляют малайцы-мусульмане.
Когда Яла, Паттани и Наратхиват вошли в состав Таиланда, большинство населения которого исповедует буддизм, начались столкновения.
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