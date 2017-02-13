Из-за короткого замыкания пропадал свет на юге Петербурга

СВет погас в квартирах почти двух тысяч человек

Санкт-Петербург, , 21:54 — REGNUM Аварийная ситуация на подстанции «Южная» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга привела к временному отключению электроэнергии в жилых зданиях и социальных учреждениях на юге города. Усилиями энергетиков подача электричества примерно в течение часа была возобновлена.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, информация о ЧП поступила 13 февраля в 20:45 с Софийской улицы, где расположена подстанция «Южная» ПАО «Ленэнерго».

«По прибытии было установлено, что произошло короткое замыкание без горения в кабельном лотке 10кВ. В результате чего была отключена одна из секций подстанции», — пояснили в ГУ МЧС.

На время проведения ремонтных работ без света оставались 14 жилых домов с числом жильцов около двух тысяч человек и два детских сада, из которых детей уже разобрали.

«Подключение потребителей к резервной схеме обеспечения электроэнергией произведено в 21:00 <…> Погибших, пострадавших нет», — отметили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Как утверждают в пресс-службе «Ленэнерго», «причиной отключения стало технологическое нарушение на объекте смежной сетевой организации». Все потребители на время ремонта были запитаны по резервной схеме.

«С 20:55 все потребители в зоне обслуживания «Ленэнерго» получают электроэнергию в полном объеме», — говорится в сообщении энергокомпании.