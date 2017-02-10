В Казахстане в результате ДТП пострадали 17 военных
Авария произошла в пятницу, 10 февраля, в Жамбылской области
Астана, 10 февраля 2017, 15:02 — REGNUM На юге Казахстана попал в ДТП «КамАЗ» с военными. В результате инцидента пострадали 17 человек. Об этом сообщили РИА Новости в региональном командовании «Юг» вооруженных сил страны.
Авария произошла в пятницу, 10 февраля, в Жамбылской области.
«КамАЗ войсковой части 91 678 направлялся в сторону Айша биби и перевернулся, — заявил представитель командования. — Из 26 военнослужащих 11 доставлены в горбольницу, 6 — в госпиталь».
В настоящее время на месте ДТП, произошедшего из-за неблагоприятных погодных условий, работают сотрудники специальных служб.
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