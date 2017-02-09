Четверг, 09 Февраля 2017 года
17:53:05 МСК

За несовершеннолетнего нижегородского «террориста» заплатят родители

Происшествия
Прекращение уголовного дела не освободило несовершеннолетнего злоумышленника и его родителей от компенсации материальных расходов

Нижний Новгород, 9 февраля 2017, 17:13 — REGNUM  Родители несовершеннолетнего школьника из Сарова (Нижегородская область) придется заплатить штраф за поступок их сына, который обвинялся в телефонном терроризме.

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, в феврале 2016 года 16 летний учащийся одной из школ из хулиганских побуждений, с целью дезорганизации работы и паники в школе с мобильного телефона позвонил на телефон доверия и сообщил, что он заложил бомбу в своей школе.

В отношении школьника было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Позже оно было прекращено в связи с раскаянием подсудимого.

При этом сам факт прекращения уголовного дела не освободил несовершеннолетнего злоумышленника и его родителей от компенсации понесенных специальными службами (МЧС, полицией, скорой помощью), прибывшими для проверки данного сообщения, материальных расходов.

В результате суд взыскал с несовершеннолетнего и его родителей общую сумму материальной компенсации в размере почти 22 тыс. рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
Главное сегодня
NB!
09.02.17
У России столько хакеров нет — МИД
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
09.02.17
Сергей Шаляпин, Владимир СтанулевичНиколо-Корельский монастырь при Советской власти
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
09.02.17
Алтайский край — в плену снежной стихии и военных
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
09.02.17
Андрей Ганжа Йемен: о ракетах, Юпитерах и быках
СанаЙемен Ситуация в Йемене Политика
NB!
09.02.17
Анатолий КошкинКитай — Японии: Курилы и Наньша – итог победы над агрессором
ПекинКитай Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Названа предварительная причина взрыва на АЭС во Франции
ПарижФранция Атомная энергетика Происшествия
NB!
09.02.17
«Два конверта» главы Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
09.02.17
Юрий БаранчикМинск продолжает обострять отношения с Москвой и подрывать ОДКБ
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
09.02.17
Дмитрий Медведев впервые отчитается перед Госдумой VII созыва
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Максим ИсаевМиграционная политика Трампа: Высылать будут за иждивенчество – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Николай ПетрушенкоЧто нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Песков опроверг «временную» передачу Курильских островов Японии
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовПрофессионал Фидан против Помпео со «шпаргалкой»
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
09.02.17
Владимир Новосёлов, Марс Шарапов«Если завтра война»: Коммерческой медицине панацея не нужна!
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Наука
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
ещё главное