За несовершеннолетнего нижегородского «террориста» заплатят родители

Прекращение уголовного дела не освободило несовершеннолетнего злоумышленника и его родителей от компенсации материальных расходов

Нижний Новгород, , 17:13 — REGNUM Родители несовершеннолетнего школьника из Сарова (Нижегородская область) придется заплатить штраф за поступок их сына, который обвинялся в телефонном терроризме.

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, в феврале 2016 года 16 летний учащийся одной из школ из хулиганских побуждений, с целью дезорганизации работы и паники в школе с мобильного телефона позвонил на телефон доверия и сообщил, что он заложил бомбу в своей школе.

В отношении школьника было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Позже оно было прекращено в связи с раскаянием подсудимого.

При этом сам факт прекращения уголовного дела не освободил несовершеннолетнего злоумышленника и его родителей от компенсации понесенных специальными службами (МЧС, полицией, скорой помощью), прибывшими для проверки данного сообщения, материальных расходов.

В результате суд взыскал с несовершеннолетнего и его родителей общую сумму материальной компенсации в размере почти 22 тыс. рублей.