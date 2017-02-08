Директора УК в СВП Ванино задержали за взятку

Ванино, Хабаровский край, , 11:54 — REGNUM В Свободном порту Ванино полицейские задержали директора местной управляющей компании при получении взятки. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что мзду директор брал не однажды, передает корреспондент ИА REGNUM.

Размер подкупа пока не уточняется. Полицейские факт задержания не отрицают, однако от подробностей пока воздерживаются, сообщило ИА «Амурмедиа».

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ИА REGNUM сообщало, что коррупционные скандалы в Ванино случаются за последнее время не впервые. Не так давно правоохранительные органы начали проверку деятельности местных чиновников и депутатов по подозрению в махинациях с муниципальным жильем. В 2016 году коллектив местной районной больницы обратился в Государственную думу с требованием проверить финансово-хозяйственную деятельность руководства медицинского учреждения, где главврач выплачивала непомерные зарплаты многочисленной трудоустроенной родне в ущерб квалифицированному медперсоналу.