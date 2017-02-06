Причины половины ДТП в Астраханской области – чиновники и плохие дороги

Астрахань, , 07:47 — REGNUM В Астраханской области неудовлетворительные дорожные условия, которые стали возможны в результате ненадлежащей работы уполномоченных органов, остаются сопутствующими причинами более чем половины дорожных аварий. Местные чиновники не всегда принимают действенные меры по решению вопросов в этой сфере. Речь идет об обеспечении надлежащего состояния дорожного покрытия, обустройстве автомобильных дорог дорожной разметкой и знаками, стационарным электрическим освещением. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Астраханской области по итогам надзорной деятельности за прошлый год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства 6 февраля.

Так, факты несоответствия дорожного полотна и пешеходных переходов нормативным требованиям были выявлены в Астрахани, ЗАТО Знаменск, Енотаевском, Красноярском, Лиманском, Икрянинском, Приволжском, Харабалинском и Камызякском районах. В настоящее время нарушения устранены. Всего за прошлый год в суды было направлено 415 заявлений о признании незаконным бездействия местных чиновников и обязании привести автомобильные дороги в соответствие с техническими требованиями.

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Были претензии у надзорного органа и к сотрудникам УГИБДД УМВД России по области, в деятельности которого также были выявлены нарушения. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Добавим, что за прошедший год органами прокуратуры было выявлено 1376 нарушений в сфере исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. К дисциплинарной ответственности привлечены 136 лиц, к административной — 214 виновных, возбуждено четыре уголовных дела.

Количество дорожно-транспортных происшествий за прошлый год сократилось на 13% (с 1505 автоаварий в 2015 году до 1303 в2016 году). Также стало меньше и пострадавших в результате ДТП. В прошлом году травмы различной степени тяжести получили 1792 человека, в то время как годом ранее травмированных на дорогах региона было 2170 человек .

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