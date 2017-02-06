При тушении пожара в жилом доме в Москве погиб спасатель

Сотрудник пожарно-спасательного отряда получил сильные ожоги и скончался в больнице

Москва, , 07:45 — REGNUM В Москве при пожаре в жилом доме погиб, спасая людей, сотрудник МЧС, сообщает региональный главк ведомства.

В ходе ликвидации пожара на Шипиловской улице пожарные спасли шесть человек, в том числе двух детей. Один из сотрудников МЧС погиб из-за внезапного выброса пламени.

Сотрудник пожарно-спасательного отряда получил сильные ожоги и скончался в больнице. На ликвидации пожара работали двенадцать подразделений в составе 44 человек.