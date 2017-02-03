В Донбассе вспышка чумы свиней

Донецк, , 17:55 — REGNUM Сегодня, 2 февраля, в Донецке (Донетчина, под контролем ДНР) состоялось заседание Межведомственной комиссии, на которой было принято решение о полном запрете ввоза в ДНР живых свиней, свинины и другой продукции свиноводства из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что африканская чума свиней (АЧС) уже проникла на территорию Донетчины. «Опасность появления АЧС свиней существует большая, так как, по информации инспекторов управления ветеринарного контроля и надзора, на территории Украины, в частности недавно в Славянске и нескольких местах Харьковской области, уже зафиксированы случаи этого опасного заболевания. По оценкам специалистов, проводимые там карантинные мероприятия не очень эффективны. АЧС свиней не поддается лечению и способна очень быстро распространяться. Поэтому появление очагов этого заболевания приводит к серьезным экономическим потерям на любой территории, а все количество свиней в очаге заболевания приходится сжигать», — говорится в сообщении.

В свою очередь, начальник Главного управления ветеринарного контроля и надзора ДНР Виталий Савельев заверил, что в ДНР под строгий ветеринарный контроль взяты все свиноводческие хозяйства.

«Всем соответствующим службам доведены приказы о проведении мероприятий о недопущении заноса возбудителя африканской чумы свиней на территорию Донецкой Народной Республики. Под строгий ветеринарный контроль взяты все свиноводческие хозяйства, а также ввоз и оборот на территорию Республики живых свиней, свинины и всех других продуктов свиноводства. Работа Государственной ветеринарной службы ДНР переведена на усиленный режим… Все свиноводческие хозяйства Республики переведены на закрытый режим работы», — сказал Савельев.

По его словам, ветеринарные специалисты обратились к таможенной и пограничной службам с просьбой об усилении контроля на пунктах пропуска по недопущению ввоза живых свиней, свинины и продукции свиноводства, в т.ч. и в ручной клади граждан. В охотничьих хозяйствах специалисты уведомлены о том, чтобы обратили внимание на падеж диких кабанов. В органы местного самоуправления в городах и районах дано указание провести точный учет поголовья свиней в частных хозяйствах.

В то же время первый заместитель министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Дмитрий Конаков допустил возможность преднамеренного распространения в республике АЧС. «Нельзя сбрасывать фактор дикой природы, но в тех условиях, в которых мы живем, наибольшую угрозу представляет та продукция, которая может поступить к нам из-за пределов республики. Может быть, кому-то это покажется утопией, но нельзя сбрасывать со счетов и еще один фактор — простое вредительство. Мы должны скоординировать свои действия, чтобы данного вида заболевания не было у нас в республике», — заявил Конаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) получила положительные результаты исследований на АЧС в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, с 17 января в личных подсобных хозяйствах граждан в Балаклее (Харьковская обл.), Славянске (Донецкая обл.), пгт. Ивановка (Херсонская обл.) и пгт. Новоайдар (Луганская обл.) была зарегистрирована гибель свиней. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Справка: АЧС — контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.