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Пекин вновь окутал сильный смог

Происшествия
Ситуация связана с плохими климатическими условиями и праздничными взрывами фейерверков
Смог. Пекин. КНР
Иллюстрация: Takungpao.com
Смог. Пекин. КНР

Пекин, 2 февраля 2017, 07:50 — REGNUM  Район городов Пекин, Тяньцзинь, провинции Хэбэй и смежные районы, по прогнозам, начиная со 2 февраля, вновь начнет окутывать сильный смог, который продержится следующие три дня, сообщает 2 февраля China Daily.

По заявлению властей, ситуация связана с плохими климатическими условиями и праздничными взрывами фейерверков в связи с празднованием Нового года по Восточному календарю.

Кроме того, постепенно возобновят производство некоторые заводы и комбинаты, которые остановили или снизили производство продукции на время празднования Весеннего фестиваля.

В последние годы Министерство охраны окружающей среды КНР стимулировало граждан не использовать фейерверки для празднования новогодних праздников в целях поддержания чистоты воздуха.

Профессор Фэн Чан, специализирующийся на защите окружающей среды в Нанькайском университете считает, что все же ключевым источником загрязнения воздуха Пекина является множество отопительных угольных котельных. При этом, даже переход во многих районах на экологическую энергию коренным образом не спасает ситуацию.

Напомним, что проблема загрязнения воздуха очень остра стоит в ряде крупнейших городов Китая. Особенно остро она ощущается в китайской столице. Для борьбы с загрязнением, китайские власти часто прибегают к ограничительным мерам, выведению грязных производств за пределы города и переходом на «зеленую энергию».

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