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В Петербурге раскрыто похищение, о котором сообщили очевидцы преступления

Происшествия
Мужчину держали в квартире и избивали, требуя 200 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 1 февраля 2017, 13:32 — REGNUM  Молодого человека похитили вечером 30 января на парковке у торгового центра на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга, на глазах у случайных свидетелей.

Люди не остались равнодушными: сообщения о дерзком похищении появились в социальных сетях и СМИ. Свидетели описали обстоятельства случившегося, предполагаемых преступников и марку их автомобиля. Информация о преступлении поступила в полицию. Это помогло быстро найти и освободить похищенного и задержать похитителей.

По данным Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, несколько человек напали на мужчину 1994 года рождения, насильно затащили его в автомобиль и привезли в квартиру одного из домов по улице Бабушкина.

«Злоумышленники избивали потерпевшего и требовали передать им деньги в сумме 200 тысяч рублей. Потерпевший был освобожден сотрудниками полиции», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин, 1991 и 1995 годов рождения.

Как добавили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, освобожденный 22-летний молодой человек рассказал в полиции, что похитители требовали передачи им денежных средств в счет оплаты несуществующего долга и отобрали его мобильный телефон.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). «Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения», — отметили в органах СКР по Санкт-Петербургу.

Добавим, что, по данным полиции, в квартире на улице Бабушкина, где держали пленника, были задержаны пять человек, в возрасте от 21 до 27 лет, однако подозреваемыми, как следует из данных ГСУ, стали только двое из находившихся в квартире мужчин.

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Похищения людей
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