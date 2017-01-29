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На Урале в бассейне утонул ребёнок

Происшествия
Возбуждено уголовное дело
Бассейн
Иллюстрация: Pixabay.com
Бассейн

Первоуральск, Свердловская область, 28 января 2017, 21:04 — REGNUM  На Среднем Урале в бассейне санатория «Соколиный камень» по улице Папанинцев в городе Первоуральске утонул 12-летний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«Днём 28 января 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в бассейне, расположенном на территории санатория «Соколиный камень» по улице Папанинцев в городе Первоуральске, обнаружено тело 12-летнего мальчика — посетителя бассейна, с признаками утопления в воде», — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) расследование которого находится на контроле прокуратуры.

«Мама с ребёнком приехали из Полевского в Первоуральск около 15:00 в санаторий. По предварительным данным прокуратуры купание детей было организовано ненадлежащим образом, так как инструктора не было рядом в тот момент, когда шестиклассник пошёл ко дну. Ребёнка на дне бассейна заметил посторонний мужчина, который начал оказывать ему первую помощь и вызвал медиков. В какой-то момент ребёнок срыгнул воду и открыл глаза, но потом потерял сознание, и к сожалению, его так и не удалось спасти», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

В ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили информацию о ненасильственной смерти ребёнка. «На теле погибшего сыщики каких-либо повреждений не обнаружили», — сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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