Горит крыша НИИ Бурденко, началась эвакуация пациентов и персонала
Москва, 20 Января 2017, 19:59 — REGNUM Охвачена пожаром крыша здания научно-исследовательского института имени Н. Н. Бурденко, сообщает «Лайф».
Уточняется, что горит крыша здания над операционными блоками медицинского учреждения. Пожаром охвачена площадь порядка 50 квадратных метров, из помещений эвакуируют пациентов и медперсонал.
На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов и машины «Скорой помощи». 108 лежачих больных и 120 ходячих пациентов выведены из здания.
Причина возникновения пожара пока не сообщается.
Напомним, НИИ имени Н. Н. Бурденко является крупнейшим мировым центром нейрохирургии, существующим с 1932 года.
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