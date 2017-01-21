Горит крыша НИИ Бурденко, началась эвакуация пациентов и персонала Происшествия На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов и машины «Скорой помощи»

Москва, , 19:59 — REGNUM Охвачена пожаром крыша здания научно-исследовательского института имени Н. Н. Бурденко, сообщает «Лайф». Уточняется, что горит крыша здания над операционными блоками медицинского учреждения. Пожаром охвачена площадь порядка 50 квадратных метров, из помещений эвакуируют пациентов и медперсонал. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов и машины «Скорой помощи». 108 лежачих больных и 120 ходячих пациентов выведены из здания. Причина возникновения пожара пока не сообщается. Напомним, НИИ имени Н. Н. Бурденко является крупнейшим мировым центром нейрохирургии, существующим с 1932 года. Читайте ранее в этом сюжете: Воронежская область: 30 пациентов тубдиспансера эвакуированы из-за пожара Читайте развитие сюжета: Пожар в московском Центре имени Бурденко ликвидирован

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