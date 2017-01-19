В Латвии очередного педофила осудили за надругательство над младенцем

Рига, , 18:40 — REGNUM В Латвии вступил в силу приговор в отношении педофила, получившего 15 лет лишения свободы за сексуальное насилие над десятимесячным младенцем, сообщает LETA.

Как стало известно, насильник, Виктор Диклабс 1961 г. р. обжаловал приговор, вынесенный ему 1 июня 2016 года Айзкраульским районным судом. В свою очередь, 8 сентября 2016 года Земгальский окружной суд вынес решение оставить приговор в силе. В связи с тем, что в положенный срок решение не было обжаловано, приговор вступил в силу. Кроме того, решением суда с Диклабса в пользу потерпевшей взыскана моральная компенсация в размере 7000 евро и компенсация в пользу государства в размере ранее выплаченной государственной компенсации на сумму 1260 евро.

Напомним, преступление было совершено в августе 2015 года, когда во время распития алкогольных напитков мать девочки и гостившая у нее компания на время вышли из квартиры, оставив младенца с обвиняемым, являвшимся гражданским супругом женщины. В их отсутствие матери Диклабс надругался над младенцем, в тот же день он был задержан. Во время расследования он признал вину в содеянном, но объяснить свои действия не смог.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в Латвии резко увеличилось число детей, пострадавших от сексуального насилия и действий сексуального характера, свидетельствует отчет Госполиции страны о преступности среди несовершеннолетних и пострадавших детях. Так, в 2015 году от подобных преступлений пострадало 15 123 человека, в том числе 5261 ребенок.

В 2015 году, по сравнению с 2014, чаще всего дети страдали от преступлений против нравственности, преступлений имущественного характера, жестокости и насилия и от преступлений против жизни и здоровья. В Госполиции отметили, что негативным фактором стало то, что в 2015 году по сравнению с 2014 от сексуального насилия пострадало на 12 детей больше — 57. От действий сексуального характера пострадали 28 несовершеннолетних, что на 14 больше, чем в 2014 году. Также зафиксирован случай похищения несовершеннолетнего и два случая торговли детьми.

Напомним, тема педофилии в Латвии стала одной из главных в местных СМИ. Все началось после того, как суд Лиепаи за сексуальные действия в отношении малолетней девочки приговорил двух мужчин, отца и сына, к 240 часам принудительных работ и надзору сроком на один год. Приговор вызвал возмущение в обществе, как чрезмерно мягкий. 17 июля на пикет, организованный возле Лиепайского суда, вышли около 500 человек протестующих против слишком мягкого приговора растлителям ребенка.

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