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МККК: Ошибочный авианалет ВВС Нигерии унес жизни 76 человек

Происшествия
Шесть членов МККК были убиты, еще 13 получили ранения

Абуджа, 18 Января 2017, 18:01 — REGNUM  По меньшей мере 76 человек погибли в результате ошибочного авиаудара ВВС Нигерии по лагерю беженцев, более 100 человек получили ранения, согласно данным Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает 18 января Reuters.

Шесть членов МККК были убиты, еще 13 получили ранения.

«Помимо медицинского персонала, по нашим оценка, погибли 70 человек, более сотни получили ранения», — говорится в заявлении МККК.

«Случайная бомбардировка не является истинным отражением уровня профессионализма», — заявил министр информации Нигерии Лай Мохаммед.

Напомним, инцидент произошел 17 января в восточном районе штата Борно.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари принес извинения сотрудникам «Врачей без границ» и беженцам от «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые погибли в результате ошибочной бомбардировки.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Нигерии «по ошибке» разбомбили лагерь беженцев и госпиталь

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