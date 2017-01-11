В Латвии за контрабанду марихуаны задержали гражданина Белоруссии

Рига, , 15:31 — REGNUM



Сотрудники Таможенной полиции Латвии в начале декабря 2016 года во время проверки автомобиля, которым управлял гражданин Белоруссии, обнаружили 5, 213 кг марихуаны, сообщает LETA.

Так, по информации Службы госдоходов Латвии автомобиль VW Passat с белорусскими номерами был остановлен для проверки на Рижской окружной дороге. В связи с тем, что у сотрудников таможни возникли подозрения, что в автомобиле может быть запрещенный груз, машину сопроводили для досмотра в Ригу. При проверке выяснилось, что в запасном колесе оборудован тайник, в котором сотрудники обнаружили четыре пакета с веществом растительного происхождения. Еще два пакета нашли за задним бампером. Позже таможенная экспертиза показала, что в мешках находилась марихуана. Как сообщается, по делу начат уголовный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвию пересекают пути транзита наркотиков как с востока на запад, так и с севера на юг. Наркотики поступают из Китая и Нидерландов, а также из Великобритании, Франции, Ирландии, Бельгии, Чехии. Также поездами и автотранспортом они ввозятся из Белоруссии, Литвы, Украины. Несмотря на то, что в 2015 году употребление спайсов значительно сократилось, на рынке вновь появился кокаин, а также контрабандные психотропные медикаменты.