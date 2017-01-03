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В Екатеринбурге выявлено 52 опасные горки

Происшествия
Полиция подвела итоги проверки, в ходе которой установлены скаты, выходящие на проезжую часть дороги
Санки Санки

Екатеринбург, 3 Января 2017, 09:41 — REGNUM  В Екатеринбурге за месяц (с 1 декабря 2016 года) полиция выявила 52 опасные горки. Как сообщили 3 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, все они ликвидированы с помощью песко-соляной смеси.

В ведомстве отметили, что подведены итоги профилактического мероприятия «Горка», которое проводилось в декабре с целью обследования улиц и дворов. Проверяющих интересовали скаты, выходящие на проезжую часть дороги.

В органах внутренних дел подчеркнули роль неравнодушных горожан, которые оказали значительную помощь сотрудникам ГИБДД. «От жителей города поступило три информации об опасных скатах. В частности, о наличии опасной ситуации на улице Грибоедова у дома № 11. Там оказался сформированный вал снега, скат которого выходит на территорию, по которой движется транспорт. При проверке было установлено, что дети используют этот вал как снежную горку. Силами подрядной организации администрации Чкаловского района вал «обезврежен», — сказали в областном УМВД и добавили, что мероприятие «Горка» планируется продлить до 1 марта.

Напомним, что в настоящее время в городе Серове Свердловской области следственные органы проводят проверку по факту травмирования людей на ледяной горке. Предварительно известно, что одна из ледяных горок оказалась залита с нарушением правил безопасности.

Стоит отметить, что информацию об опасных горках можно сообщить, позвонив в управляющую компанию, которая обслуживает данную территорию или в дежурную часть полиции по телефону 02.

Читайте ранее в этом сюжете: Несколько свердловчан травмировались на ледяной горке

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