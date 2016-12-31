Суббота, 31 Декабря 2016 года
12:02:11 МСК

Из-за угрозы наводнения в Петербурге частично закрыли дамбу

Происшествия
Петербург встретит Новый год с дождем и сильным ветром
Дамба
Иллюстрация: Dambaspb.ru
Дамба

Санкт-Петербург, 31 Декабря 2016, 10:56 — REGNUM  Сильный западный ветер, пришедший в Петербург в последние дни 2016 года, вновь привел к возникновению угрозы наводнения в устье Невы. В связи с этим в ночь на 31 декабря были задействованы устройства Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Финском заливе.

Как сообщили сегодня утром в Дирекции КЗС, для предотвращения угрозы были приведены в действие затворы водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2.

«Движение судов по главному Кронштадтскому фарватеру осуществлялось в обычном режиме», — подчеркивают в пресс-службе Дамбы.

Предыдущий раз КЗС был задействован в активном режиме 27 декабря — также из-за усиления ветра

По данным синоптиков, 31 декабря в Санкт-Петербурге облачная погода, временами небольшой дождь, морось. Ветер юго-западный, западный 8−13 м/с. Температура воздуха днем +4…+6 градуса.

В первый день 2017 года характер погоды существенно не изменится, пройдут небольшие, днем местами умеренные дожди. Ветер новогодней ночью обещают западный, юго-западный умеренный, днем 1 января — переменный слабый. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
Главное сегодня
NB!
31.12.16
Станислав ТарасовНагорный Карабах: почему у Баку все кругом виноваты
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154
Нью-ЙоркСША Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
31.12.16
И снова «русские хакеры»: в электросетях штата Вермонт найден вирус
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
31.12.16
Ангела Меркель: «В 2016 году мир перевернулся с ног на голову»
БерлинГермания Судьба Евросоюза Политика
NB!
31.12.16
Димитрий КленскийМИД РФ против реальности и свободы СМИ: Бей своих, чтоб чужие… НЕ боялись?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Сколько стоит блэкаут Калининградской области Европейскому Союзу
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
30.12.16
Владимир Добрынин The Daily Express: «Катастрофа США по имени «Обама»»
ЛондонВеликобритания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
«Обама уже никого не пугает»
ВашингтонСША Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.12.16
Алексей ЮсевАвторитарная секта Деда Мороза
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
30.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРежут всё! Ведущие заводы пустили на металлолом: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
CNN: Путин опозорил Обаму, а Трамп попал в затруднительное положение
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Денис ДворниковПоставки оружия Азербайджану превращаются в безумие
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
30.12.16
Путина не будет: НТВ И РТР в Белоруссии традиционно «предпочли» Лукашенко
МинскБелоруссия Новый год Общество
NB!
30.12.16
Украина нервничает: «Газпром» ограничивает транзит за счет Opal
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
«В РФ переход на альтернативную энергетику может породить социальный хаос»
Санкт-ПетербургРоссия «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Анатолий Кошкин2017 год: Год Петуха. Не бойся — и победишь
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
30.12.16
МИД: из-за указа Обамы США покинут 96 российских граждан
ВашингтонСША МИД России Политика
NB!
30.12.16
Аналогов украинских ракет у России нет. Уже нет
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
30.12.16
Путин назвал провокационными действия администрации США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
«Дипломаты должны поддерживать работу своих СМИ в других странах»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
ещё главное