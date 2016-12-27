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Птичий грипп: первый смертельный случай в Гонконге в 2016 году

Происшествия
На данный момент в Гонконге зафиксировано всего 17 случаев заражения вирусом H7N9
Курица
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Курица

Пекин, 27 Декабря 2016, 15:59 — REGNUM  В Гонконге зарегистрирован первый смертельный случай от вируса птичьего гриппа в этом году, сообщает 27 декабря France Press.

Вирус H7N9 был диагностирован у 75-летнего гражданина КНР после того, как он посетил соседнюю провинцию Гуандун, где приобрел курицу на местном рынке.

Более 50 человек, которые контактировали с погибшим, включая родственников и медицинский персонал, проходят обследование.

Напомним, на данный момент в Гонконге зафиксировано всего 17 случаев заражения вирусом H7N9.

Ранее власти КНР сообщили, что в декабре было зафиксировано семь новых случаев заражения вирусом птичьего гриппа, два пациента скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: В декабре в КНР вирус H7N9 диагностирован у семи человек

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Птичий грипп
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