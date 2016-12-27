Вторник, 27 Декабря 2016 года
13:22:04 МСК

В Петербурге второй день подряд закрывают для проверки станцию «Автово»

Происшествия
Причиной закрытия вновь стал подозрительный предмет
Станция «Автово»
Florstein
Станция «Автово»

Санкт-Петербург, 27 Декабря 2016, 11:22 — REGNUM  Станция «Автово» на первой («красной») линии Петербургского метрополитена закрыта на вход и выход в 11:14 сегодня, 27 декабря, из-за обнаружения безнадзорного предмета. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Отметим, что в понедельник, 26 декабря, станция «Автово» также закрывалась для пассажиров из-за забытой сумки в наземном вестибюле у банкоматов.

Причем, вчера это произошло в 10:48 — примерно в то же самое время, что и сегодня. В понедельник никакой угрозы в сумке найдено не было, и в 11:04 станция «Автово» была открыта для пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко несколько дней назад пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метрополитена из-за обнаружения подозрительных сумок и пакетов. Действующий порядок вызывает недовольство горожан из-за длительности проверки и вынужденного закрытия станций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге сменят алгоритм закрытия станций метро из-за забытых предметов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в метрополитене
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Станислав ТарасовStratfor прогнозирует упадок влияния США и ЕС на постсоветском пространстве
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
Станислав ВернерРубль показал еще не все минимумы
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Экологическая катастрофа в Литве: в реку попали десятки тысяч кубов фекалий
ВильнюсЛитва Проблемы экологии Общество
NB!
27.12.16
Казахстанским бизнесменам порекомендовали не сотрудничать с Крымом
АстанаКазахстан Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
27.12.16
Обама обрекает на сотрясение отношения со всем миром — МИД России
МоскваРоссия Дело Магнитского, «акт Магнитского»,«антимагнитский закон» Политика
NB!
27.12.16
«Эстония не готова к обороне со стороны моря»
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.12.16
Подарок от ИА REGNUM на весь 2017 год
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
27.12.16
Оренбуржье-2016: снежный плен на трассе и посадка горящего самолёта
ОренбургРоссия Итоги 2016 года Происшествия
NB!
27.12.16
Президент Боливии собрался на новый срок. Вопреки Конституции
Ла-ПасБоливия Выборы в странах Латинской Америки Политика
NB!
27.12.16
Оппозиция Венесуэлы провозгласила «новый этап гражданского неповиновения»
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.12.16
Рост на 16% кровавых драм в самарских семьях: низкая культура и алкоголизм
СамараРоссия Семейное насилие Происшествия
NB!
27.12.16
В Дагестане создадут интернат для детей убитых боевиков
МахачкалаРоссия Детские дома и социальные учреждения Общество
NB!
27.12.16
Максим Исаев«Вне политики «одного Китая» Тайвань окажется в полной изоляции»
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
Александр ЛебедевПобеда в суде – надежда на сохранение школ и жизни сёл Брянщины
БрянскРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
27.12.16
Астрахань превратилась в свалку: горожане хотят отправить мэра в отставку
АстраханьРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
27.12.16
Полтавченко «не отпустит» тех, кто воровал на «Зенит-Арене»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
«Куба хранит теплые воспоминания об Ансамбле имени Александрова»
ГаванаКуба Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Запрет продажи алкоголя лицам до 21 года одобряют 77% граждан РФ: опрос
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Общество
NB!
27.12.16
На Украине освобожден гражданин РФ — СКР
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Вопрос Путину помог? Свердловской деревне обещают дорогу во внешний мир
ЕкатеринбургРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Общество
NB!
27.12.16
Глава Минобороны Израиля: Евреям из Франции пора уезжать
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное