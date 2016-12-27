В Петербурге второй день подряд закрывают для проверки станцию «Автово»

Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Станция «Автово» на первой («красной») линии Петербургского метрополитена закрыта на вход и выход в 11:14 сегодня, 27 декабря, из-за обнаружения безнадзорного предмета. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Отметим, что в понедельник, 26 декабря, станция «Автово» также закрывалась для пассажиров из-за забытой сумки в наземном вестибюле у банкоматов.

Причем, вчера это произошло в 10:48 — примерно в то же самое время, что и сегодня. В понедельник никакой угрозы в сумке найдено не было, и в 11:04 станция «Автово» была открыта для пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко несколько дней назад пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метрополитена из-за обнаружения подозрительных сумок и пакетов. Действующий порядок вызывает недовольство горожан из-за длительности проверки и вынужденного закрытия станций.

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