Вертолет МИ-8 МЧС России вылетел на помощь в поселок Нелькан

Аян, Хабаровский край, , 07:39 — REGNUM Вертолет Ми-8 со спасателями и представителями местных властей вылетел в поселок Нелькан Хабаровского края, где сегодня, 25 декабря, сгорела дизельная электростанция. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

Сегодня ранним утром поступила информация о пожаре на дизельной электростанции в поселке Нельскан Аяно-Майского муниципального района. Весь поселок остался без электроснабжения. В поселке проживает более 700 человек, и он находится в 200 километрах от райцентра Аян.

Площадь пожара на дизельной электростанции составила порядка 400 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

Вертолет Ми-8 доставит в Нелькан оперативную группу администрации муниципального района и Аяно-Майского пожарно-спасательного гарнизона. Также спасатели везут мобильные дизельные генераторы, тепловые пушки, газовые плитки с запасными баллонами и свечи, которые будут розданы малоимущему населению.

Отопление в поселке печное. Обеспечено отопление всех социально-значимых объектов.