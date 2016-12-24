В Дагестане ликвидирован главарь «шамильской» банды

24 декабря в Шамильском районе Дагестана недалеко от селения Телетль силовики обнаружили двух боевиков

Махачкала, , 16:01 — REGNUM Личности двух членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), уничтоженных недалеко от селения Телетль в Шамильском районе Дагестана, установлены. Об этом сообщил РИА «Дагестан» источник в силовых структурах республики.

«Ликвидированы 27-летний главарь «шамильской» банды Ибрагим Амиров и его подчиненный Гамзатапанди Магомедов, 1982 года рождения, находившиеся в федеральном розыске», — отметил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Шамильском районе Дагестана недалеко от селения Телетль силовики обнаружили двух боевиков. Членам НВФ было предложено сдаться, но злоумышленники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе боя боевики были ликвидированы.

Читайте также: В Дагестане ликвидированы два боевика