В Дагестане ликвидированы два боевика

Махачкала, , 10:17 — REGNUM Недалеко от селения Телетль в Шамильском районе Дагестана силовики ликвидировали двух боевиков. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили рядом с селением Телетль Шамильского района двух боевиков. Им было предложено сдаться, но они открыли огонь по силовикам. В ходе боя они были ликвидированы.

Силовики устанавливают личности ликвидированных боевиков. По предварительным данным они состояли в местной бандгруппе.