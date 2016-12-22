Отец Варвары Карауловой считает приговор суда неожиданным и абсурдным

Павел Караулов заявил, что его дочь совершила самооговор под воздействием следователей

Москва, , 17:43 — REGNUM Отец Варвары Карауловой, приговоренной 22 декабря к 4,5 годам колонии общего режима, заявил, что приговор несправедлив и абсурден, сообщает «Лайф».

По мнению Павла Караулова, его дочь должна была проходить по делу как свидетель и получить иммунитет, в надежде на который она и ее родители сотрудничали со следствием. Результатом этого сотрудничества отец Варвары Карауловой считает самооговор, ставший основой для обвинения.

Караулов отметил, что его дочь, несмотря на 20-летний возраст, вела себя как доверчивый ребенок, стараясь угодить взрослым. Кроме того, он заявил, что Варвара начала давать правдивые показания только после советов адвокатов.

Напомним, Варвару Караулову, позднее сменившую имя на Александру Иванову, задержали в октябре 2015 года в Турции при попытке пересечения сирийской границы, чтобы затем примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

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