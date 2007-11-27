Ленинградская область, 27 ноября, 2007, 18:23 — ИА Регнум. Ленинградское областное отделение СПС выиграло суд у администрации Лодейнопольского района Ленинградской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в руководстве отделения партии сегодня, 27 ноября, районные чиновники обратились в суд с требованием запретить активистам СПС размещать партийные баннеры на балконах своих квартир. В администрации посчитали, что размещение подобных объектов необходимо согласовывать с местными чиновниками. Однако суд не усмотрел в действиях представителей СПС никаких нарушений.

Напомним, в выборах в Государственную думу РФ пятого созыва, которые состоятся 2 декабря 2007 года, примут участие 11 партий: Коммунистическая партия Российской Федерации ( КПРФ ), Демократическая партия России ( ДПР ), " Патриоты России ", Всероссийская политическая партия " Гражданская сила ", Аграрная партия России (АПР), Либерально-демократическая партия России ( ЛДПР ), Союз правых сил (СПС), Партия социальной справедливости (ПСС), " Справедливая Россия : Родина/ Пенсионеры/ Жизнь", " Единая Россия " и партия " Яблоко ".