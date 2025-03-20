Москва, 20 марта, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Кинотеатр «Ударник», один из знаковых памятников московского конструктивизма, проходит реставрацию. Заместитель директора по реставрации ОО «ГА» Никита Дудниченко отметил, что важно сохранить исторический облик здания.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Реставраторы сохраняют его исторический облик и восстанавливают главную визитную карточку — кровлю со специальным раздвижным механизмом. Благодаря этому зрители смогут увидеть небо, как в советские годы задумывалось архитектором, автором проекта кинотеатра Борисом Иофаном», — сказал Дудниченко агентству городских новостей «Москва».

Эксперт пояснил, что реставрация объектов конструктивизма требует особого подхода, так как этот архитектурный стиль возник в период индустриализации, когда использовались инновационные материалы. Их восстановление требует изучения архивных данных и исторических технологий.

«Приспособление объектов культурного наследия, в том числе конструктивистских, под современные функции непросто, требуется учитывать статус памятника и одновременно современные требования к комфорту, энергоэффективности, безопасности и доступности», — отметил Дудниченко.

В Москве в течение последних нескольких лет уже реализовано несколько успешных проектов реставрации конструктивистских зданий, добавил эксперт. Среди них он перечислили Дом Наркомфина на Новинском бульваре, Хлебозавод имени Зотова на ул. Ходынская, клуб завода «Каучук» на Плющихе. На сегодняшний день также ведутся работы во Дворце культуры завода «Серп и молот», на комбинате газеты «Правда» и в доме архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке.

Кинотеатр «Ударник» был построен в 1931 году по проекту Бориса Иофана как часть Дома правительства (Дома на набережной). Это был первый в СССР кинотеатр, специально спроектированный для звукового кино, ставший главной премьерной площадкой страны. В 1935 году здесь прошел первый советский кинофестиваль. В 2010 году кинотеатр закрылся, а в 2023 году началась его реставрация.