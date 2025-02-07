Париж, 7 февраля, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Россия пользуется доходами от активов стран Запада на российской территории для развития своей экономики. Об этом 7 февраля рассказал посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Мы, по сути, уже используем доходы активов стран Запада в России для развития российской экономики и регионов», — привело его слова «РИА Новости».

Дипломат пояснил, что в РФ были накоплены масштабные прямые иностранные инвестиции западных компаний и созданы работающие на нужды российской промышленности и сельскохозяйственного сектора производства.

Мешков добавил, что также Россия не разрешает выводить западные капиталовложения за границу, включая дивиденды от них, накапливаемые на российских специальных счетах.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала механизм конфискации зарубежных активов в ответ на действия недружественных стран, в том числе США. В пояснительной записке Минюста уточнялось, что изъятие замороженных российских активов недружественными странами расценивается как грубое нарушение международного права и прав России как собственника и кредитора.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что присвоение западными странами российских средств и использование их против РФ не останется безнаказанным. Воровство всегда будет воровством, как бы его ни оформляли, пытаясь придать этому видимость законности, добавил он.