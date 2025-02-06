Москва, 6 февраля, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Костюмированный фестиваль «Стиляги: зимняя дискотека» пройдёт в парке «Ходынское поле» в рамках проекта «Зима в Москве» 8 и 9 февраля. Гости смогут погрузиться в атмосферу моды 1950-х годов и ритмы твиста и рок-н-ролла.

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Атмосферу эпохи отразят на выставке ярких костюмов тех времен. Кроме того, в парке разместят экспозицию ретроавтомобилей с пневмоподвесками, позволяющими машинам прыгать.

Во время фестиваля пройдут выступления кавер-групп Unity Show и Kosmos Band. Для посетителей также организуют показ мод современных российских дизайнеров и модельеров. Посетителей ждет мультимедийная диджитал-программа с танцами, а еще у всех желающих будет возможность подготовить шесть клипов под песни эпохи 1950-х годов.

Кроме того, на фестивале предусмотрена интерактивная программа с интеллектуально-развлекательными играми на логику и эрудицию: это музыкальный ребус, где все желающие смогут определить по картинкам зашифрованную песню, киношифр, где нужно будет по изображению угадать фильм советской классики, а также серия лотерейных розыгрышей «Музлото».

В парке откроют стилизованные зоны. Так, в салоне «Макияж» будут работать профессиональные визажисты, которые помогут создать образ в соответствии с эпохой стиляг. В корнере «Прически» стилисты-парикмахеры сделают укладку в духе 1950-х. В посвященной одежде зоне гости смогут напечатать изображения, расписать вещи с помощью трафаретов и баллончиков, добавить заплатки и элементы потертости. Книжный салон наполнят изданиями эпохи стиляг, каждое из которых завернут в крафтовую бумагу. Посетителей корнера «Шаржи» профессиональные художники нарисуют в стиле карикатуры 1950-х годов.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.