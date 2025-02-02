Ивано-Франковск, Украина, 2 февраля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. На Украине в городе Ивано-Франковск пенсионерка возмутилась названием местного магазина «Аврора», заявив, что оно российское. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Zamir Usmanov/Global Look Press

По данным издания, пенсионерка дозвонилась в прямой эфир местного телеканала, который проходил с участием мэра города Руслана Марцинкива, и потребовала от главы города объяснений в связи с якобы российским названием местной сети продуктовых магазинов «Аврора».

«Почему во Франковске и в Киеве открыты магазины в честь крейсера «Аврора» московского?» — возмутилась пожилая женщина.

Отвечая на вопрос, мэр заявил, что не знает, точно ли данное название связано именно с тем самым кораблём. Ведущий телеканала добавил, что Аврора — распространённое женское имя.

Однако, во-первых, Аврора — в римской мифологии богиня утренней зари, а, во-вторых, крейсер «Аврора», ставший символом Октябрьской революции, вовсе не является московским, ведь судно было построено в Санкт-Петербурге, где в дальнейшем и принимало участие в исторических событиях начала XX века.

Как передавало ИА Регнум, с 2015 года на Украине начался массовый демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с историей СССР. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.

В Верховной раде Украины сообщили о планах переименовать более 300 населённых пунктов, названия которых так или иначе якобы связаны с Россией. Украинским парламентариям предложили переименовать семь районов, 15 городов, 54 посёлка и 267 сёл.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское. У такой политики нет и не может быть никакого будущего, подчеркнул глава государства.